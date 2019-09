CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INIZIATIVAUDINE Successo per l'aperitivo dei master: oltre quattrocento le presenze registrate. L'appuntamento era stato proposto dall'Università di Udine per presentare l'offerta dei master di I e II livello e dei corsi di perfezionamento 2019/20. Diciassette i percorsi formativi in partenza, fra cui sette novità assolute, che spaziano dall'area manageriale-giuridica a quella scientifico-tecnologica, all'area umanistica, della comunicazione e formazione.«I master sottolinea Maria Chiarvesio, delegata per l'alta formazione e master -...