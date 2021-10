Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INIZIATIVAUDINE È giunta alla XII edizione la campagna nazionale di screening gratuiti dell'udito Nonno Ascoltami! L'Ospedale in Piazza, che farà tappa anche a Udine con diverse novità per questa edizione.L'iniziativa - organizzata da Udito Italia Onlus e patrocinato dall'OMS e dal Ministero della Salute - che ogni anno porta in piazza il suo messaggio di prevenzione sull'udito, arriva nel capoluogo friulano oggi in Piazza San Giacomo...