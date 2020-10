L'INCIDENTE MORTALE

TARCENTO Si sono spente definitivamente le speranze dei familiari di Cristian D'Agostini, il ragazzo di 23 anni di Tarcento che all'alba di sabato scorso, intorno alle 5, vicino alla sua abitazione, è rimasto vittima di un incidente stradale mentre stava conducendo un furgoncino Renault Kangoo lungo la regionale 646 di Uccea, arteria che collega la località collinare con Lusevera.

Il giovane è deceduto ieri all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove era stato portato d'urgenza dopo lo schianto contro un guardrail in via Martiri della Libertà, a Ciseriis; i genitori distrutti dal dolore hanno scelto di compiere un grande gesto di solidarietà, dando il via libera per le procedure relative alla donazione degli organi dell'amato figlio. In questi giorni, tanti amici di Cristian si sono stretti alla madre Elisabetta, al compagno Giorgio, e al fratello Patrick per esprimere la loro vicinanza e la loro commozione così come sui social non sono mancati i messaggi e i post di quanti hanno fatto il tifo per lui, nella speranza si potesse riprendere da quel drammatico incidente accaduto lungo una strada che conosceva bene.

SITUAZIONE DISPERATA

Ma erano apparse sin da subito troppo gravi le ferite e le lesioni riportate a seguito dell'impatto tra il suo mezzo e la barriera stradale mentre stava rincasando dopo una serata trascorsa con gli amici nel centro tarcentino, comunità nella quale si era trasferito assieme alla famiglia dal 2010. Soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in codice rosso all'ospedale del capoluogo friulano, era stato accolto in terapia intensiva ma nonostante gli sforzi dei medici, non aveva più dato più segnali di ripresa.

Dopo le scuole Cristian aveva imboccato la professione di elettricista e da alcuni anni era impegnato alla Coseano Impianti di Pasian di Prato. Tra i tanti che lo stanno ricordando in queste giornate anche i gestori del bar Marinelli, che il giovane frequentava con i numerosi amici; sulla loro pagina Facebook hanno lasciato questo messaggio: Ciao Cristian, dolcissimo ed educatissimo ragazzo, sempre gentile e sorridente. Penso che tu sia uno dei pochi che non ho mai sgridato perché non ce n'è mai stato bisogno. Non avrei mai voluto scrivere questo messaggio. Un abbraccio alla tua mamma e a tutta la tua famiglia.

CAPRIOLO INVESTITO

Ieri mattina all'alba, un automobilista ha investito un capriolo che stava attraversando la strada a Fagagna, nei pressi del Golf Club. L'animale è morto, illeso il conducente della vettura che ha riportato danni nella collisione.

