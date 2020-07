L'INCHIESTA

GORIZIA Se lo aspettavano e ieri ne hanno avuto la conferma. Dal sindaco di Gorizia e presidente della Fondazione Coronini Cronberg Rodolfo Ziberna agli educatori del centro estivo, sono quattordici le persone iscritte nel registro degli indagati della Procura isontina per la morte del piccolo Stefano Borghes, il 13enne precipitato mercoledì scorso in un pozzo all'interno del parco della città, mentre prendeva parte ad una attività di orienteering. Ma tra le persone poste sotto indagine ci sono anche altri nomi illustri, tra cui l'assessore regionale alla Cultura Tiziana Gibelli, con il suo predecessore Gianni Torrenti. Complessivamente il Pm titolare del fascicolo, Ilaria Iotti, con il coordinamento del facente funzioni della Procura, la dottoressa Collini, ha iscritto tutte le persone che, a vario titolo, possono avere una responsabilità nella catena di eventi che ha portato alla morte di Stefano. L'avviso di garanzia è per l'ipotesi di reato di omicidio colposo.

I NOMI

Tra i quattordici nomi ci sono il personale e i responsabili del centro estivo che il dodicenne stava frequentando, e i vertici della Fondazione Coronini-Cronberg, organismo pubblico che è proprietario e gestisce la struttura, situata nel centro di Gorizia. In primis il presidente della Fondazione che è anche il sindaco goriziano, Rodolfo Ziberna, il direttore dell'ente, Enrico Graziano, i componenti di diritto del curatorio (Marco Menato e Raffaella Sgubin), i componenti cooptati effettivi dello stesso (Maddalena Malni Pascoletti e Maurizio Boaro) e quelli cooptati supplenti (Emanuela Uccello e Bruno Pascoli). Ci sono poi sempre all'interno del direttorio l'attuale assessore regionale alla Cultura del Friuli Venezia Giulia, Tiziana Gibelli, e il suo predecessore Gianni Torrenti, nonchè il soprintendente ai Beni archeologici e alle Belle arti del Friuli Venezia Giulia, Simonetta Bonomi, anche in questo caso con il suo predecessore, Corrado Azzolini. Tra gli indagati inoltre due educatori del centro estivo, Gabriele Brumat e Andrea Gaudenzi.

LE REAZIONI

Le notifiche sono soprattutto finalizzate allo svolgimento dell'autopsia sul ragazzino, che è stata fissata per lunedì prossimo e che verrà eseguita dal prof. Carlo Moreschi. Gli indagati avranno così la possibilità di nominare propri periti per assistere all'atto irripetibile. «Si tratta di un atto dovuto - ha ribadito Ziberna - che ricevo con la consapevolezza che ciò permetterà a tutte le persone coinvolte di nominare dei periti per l'autopsia: in questo momento non voglio entrare negli aspetti giudiziari, ma solo in quelli umani. Le notifiche permetteranno di far svolgere al più presto l'autopsia e questa è la cosa più importante, perché ogni giorno che passa, per la famiglia si aggiunge strazio a quello precedente. Il mio unico auspicio è che venga fatta la più totale chiarezza sulla dinamica della tragedia - ha concluso -: lo dobbiamo ai genitori di Stefano». Stefano stava partecipando con i coetanei del centro estivo in una gara di orienteering. La mappa che indicava gli obiettivi da raggiungere era stata posizionata sopra un pozzo, sulla cui copertura erano stati svolti regolari controlli. Ma nel pozzo il bimbo è precipitato, morendo dopo una caduta di 30 metri.

L'ASSESSORE

«Mi è stata notificata nella serata di venerdì l'informazione di garanzia in relazione al tragico episodio avvenuto mercoledì scorso a Gorizia che ha visto la scomparsa del piccolo Stefano ha spiegato l'assessore regionale Gibelli - Ritenendolo un atto dovuto emesso al fine di esercitare il diritto alla difesa sono sin d'ora a disposizione dell'autorità giudiziaria per ogni necessità». L'Arcidiocesi di Gorizia in una nota «ribadisce la propria fiducia nell'operato della magistratura in merito alle indagini in corso sulle tragiche circostanze che hanno portato alla morte di Stefano«. Nel rinnovare «la vicinanza affettuosa alla famiglia di Stefano», l'Arcidiocesi ribadisce inoltre la «fiducia nell'operato degli animatori direttamente coinvolti nella tragica vicenda e il ringraziamento a tutti gli animatori che, con la loro disponibilità, competenza e dedizione, si sono messi a servizio di tante famiglie e dell'intera comunità permettendo lo svolgimento dei Centri estivi in tante parrocchie della diocesi in un anno particolare - conclude la nota - come quello che stiamo vivendo segnato dall'emergenza Covid-19». Una volta fatta l'autopsia, sarà celebrato il funerale di Stefano, con ogni probabilità nel campo sportivo di Straccis, dove il ragazzo giocava a calcio.

