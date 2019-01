L'ex procuratore prova a rilanciare Sangalli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PERSONAGGIOUDINE Alfredo Robledo - già procuratore titolare di alcune delle recenti inchieste più importanti della storia italiana in ambito anticorruzione - è stato nominato presidente dell'Impresa Sangalli Giancarlo & C Srl, azienda che offre servizi ambientali e opera in più di 140 comuni per un totale di circa 1.200.000 cittadini serviti. L'azienda ha una decina di centri servizi, anche in Friuli Venezia Giulia (ad Amaro e Villesse) oltre che in Lombardia, Marche, Lazio e Puglia e in ambito internazionale con una sua partecipata...