CASE DI RIPOSOUDINE Più di 190 sedute in un quinquennio e 111 delibere adottate: l'ex consiglio di amministrazione de La Quiete usa le cifre per rispondere alla capogruppo della Lega in consiglio comunale, Lorenza Ioan, che aveva presentato una interrogazione, lamentando il basso numero di riunioni convocate nel 2020 dagli ex vertici dell'Asp e calcolando il peso economico del lavoro del consiglio di amministrazione precedente a quello...