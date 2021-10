Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'EVENTOUDINE Trecento marchi esposti, 46 eventi in cartellone, 5 padiglioni riqualificati internamente ed esternamente in questi mesi per ospitare la nuova edizione e 9 giorni di apertura: ecco i numeri che da soli cancellano ogni dubbio sul valore del sistema fieristico in epoca post Covid. A incaricarsi di dare questo segnale, ieri, l'inaugurazione della 68esima edizione di Casa Moderna, l'evento storico di Udine e Gorizia Fiere e il punto...