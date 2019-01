CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'EVENTOCODROIPO Codroipo anche stavolta ha iniziato l'anno di corsa.Non è una gara, non ci sono premi ne medaglie, non c'è iscrizione e chiunque può portare ciò che vuole per il rinfresco finale da condividere con tutti. Così il primo giorno dell'anno, dalle 10 di mattina in poi, si sono viste arrivare persone con panettoni, pandoro, torroni, gubane, ma anche lenticchie, bottiglie di spumante, prosecco, succhi di frutta. A portare tanto bendidio atleti, corridori, marciatori o semplicemente persone che avevano piacere di smaltire gli...