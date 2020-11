SERVIZI

UDINE Sempre più e-commerce in provincia di Udine: cresce ancora il numero dei pacchi consegnati da Poste Italiane nel capoluogo friulano. Nei primi nove mesi del 2020, infatti, si è registrato un incremento del 7% dei pacchi e-commerce rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L'Azienda, grazie alla propria capillarità e all'efficienza della rete distributiva che sul territorio può contare su 7 Centri di Recapito, 180 Uffici Postali e 80 Punto poste da te, è riuscita a far fronte alle nuove esigenze del mercato, ai nuovi bisogni dei consumatori e soprattutto al considerevole incremento di richieste dei cittadini in questo periodo di emergenza. «Per Poste Italiane - ricorda in una nota l'amministratore delegato Matteo Del Fante in occasione della presentazione dei risultati del terzo trimestre - il segmento B2C mostra un trend solido dopo aver registrato un terzo trimestre molto forte, con volumi di vendite significativi. A ottobre, che è andato ancora meglio di settembre, e a novembre abbiamo assistito ad una costante crescita. Inoltre, stiamo entrando in un periodo importante per questo tipo di mercato». A livello nazionale, nei primi nove mesi dell'anno, grazie al modello di recapito Joint Delivery è stato consegnato il numero record di 53 milioni di pacchi, circa il 42% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, determinando un risultato operativo in crescita del 34,7%. E grazie alla spinta del Black Friday e degli acquisti natalizi ormai alle porte, le prossime settimane rappresenteranno un periodo di alti volumi di consegna per la rete logistica di Poste Italiane, che si conferma fra i partner di distribuzione più scelti dal mercato, grazie ai suoi servizi, ai suoi 27 mila portalettere, 33.500 mezzi e oltre 1.800 centri di distribuzione. Attualmente in provincia di Udine la rete Punto Poste, l'insieme di attività commerciali che offrono i servizi di ritiro e spedizioni pacchi, conta 80 tabaccherie, bar, cartolerie, negozi ed edicole presso le quali è possibile ritirare i propri acquisti in modo semplice e veloce. A questi si affiancano i Locker punti self-service con orari di apertura estesi attraverso i quali è possibile anche effettuare il reso dei propri acquisti online che devono essere spediti con Poste Italiane. La rete logistica di Poste Italiane è destinata ad ampliarsi: è stato sottoscritto un accordo preliminare per acquistare l'intero capitale sociale dell'operatore postale Nexive Group. Un risultato che, ad autorizzazione definitiva dell'operazione, porterà Poste Italiane a poter contare su sinergie importanti. Inoltre, anche per i cittadini della provincia di Udine la consegna e-commerce di Poste Italiane si arricchisce di nuovi servizi: attraverso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, sarà infatti possibile consultare lo stato della spedizione direttamente via WhatsApp inviando un messaggio al numero 3715003715.

Elisabetta Batic

© RIPRODUZIONE RISERVATA

