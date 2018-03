L'azienda sanitaria dimentica la Tari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'influenza ha messo a letto in quest'ultima stagione virale migliaia di persone facendo registrare numerose assenze per malattia in parecchie aziende, compresa quella sanitaria universitaria integrata di Udine. Forse anche il personale amministrativo, oltre a quello ospedaliero, non ha optato per una vaccinazione di massa oppure ferie e permessi non sono stati organizzati nel migliore dei modi, anche se questa problematica generalmente si presenta con il mese di agosto quando scatta il piano ferie estivo. Tant'è che la situazione di...