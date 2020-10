L'AVVICENDAMENTO

UDINE Avvicendamento in comando alla Spaccamela di Udine, sede del Reparto Comando e Supporti Tattici della Brigata Alpina Julia. Il tenente colonnello Paolo Crociani ha passato le consegne al parigrado Andrea Bernardi nel corso di una cerimonia, presieduta dal Comandante del Distaccamento alla Sede nazionale della Julia, colonnello Enzo Ceruzzi.

Crociani, nel suo discorso di commiato, ha espresso la propria gratitudine per il lavoro svolto da tutti gli uomini e le donne del Reparto, impegnato in molteplici attività addestrative e operative sia all'estero che in patria. Inoltre, ha rimarcato l'importanza del lavoro svolto dai nuclei di bonifica e sanificazione del Reparto Comando e Supporti tattici Julia che, unitamente a quelli degli altri reggimenti dell'Esercito stanziati in regione, sono stati impiegati nel supporto alla Protezione civile e al Servizio Sanitario in risposta all'emergenza pandemica. Il tenente colonnello Andrea Bernardi arriva dalla Brigata Alpina Taurinense; Paolo Crociani sarà assegnato al Comando Truppe Alpine, in Bolzano.

Intanto, la Brigata Alpina Julia, nel contesto della Multinational Land Force, ha consegnato al 207° Corpo d'armata dell'esercito afghano, i materiali donati dalla Regione per combattere la diffusione del Coronavirus, che saranno destinati all'ospedale da campo Role 3, il quale è fortemente impegnato ad aiutare la popolazione afghana.

Inoltre, i generi alimentari donati dalla Regione saranno consegnati alla popolazione delle province di Badghis, Ghor e Farah. Un totale di 24 tonnellate di provviste non deperibili verranno dati a 540 famiglie bisognose. In un momento segnato dalle estreme difficoltà poste dalla pandemia causata dal Covid-19, dal conflitto tra le forze afghane ed i talebani e dall'avvicinarsi della stagione invernale, il sostegno tangibile fornito dalla Regione, con l'aiuto dei soldati della Multinational Land Force e la collaborazione dell'Esercito afghano, è per la popolazione e le istituzioni di quel Paese di imprescindibile importanza.

