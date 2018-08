L'artigianato fabbrica posti di lavoro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INDAGINEUDINE Restringere le possibilità di contratti a tempo determinato, come fa la legge Dignità voluta dal nuovo Governo nazionale, «non è una grande scelta», ma «se ci si confronta con realtà come quelle in cui in questi giorni in Italia hanno perso la vita 16 braccianti che tornavano da ciò che facciamo fatica a considerare lavoro, allora si comprende che c'era bisogno di un intervento drastico per limitare questi fenomeni».Il presidente di Confartigianato Imprese-Udine, Graziano Tilatti, ha ragionato così ieri attorno al...