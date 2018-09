L'Arlef in piazza per l'importanza delle lingue

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL BANCHETTOUDINE Giornata internazionale delle lingue vissuta ieri in Friuli all'insegna della sensibilizzazione al valore della diversità linguistica e culturale. L'azione l'ha svolta, infatti, l'Arlef, che è stata presente per l'intera giornata con un gazebo nel cuore di Udine. Obiettivo, incoraggiare le persone di tutte le età a imparare le lingue, perché parlarne più di una facilita le relazioni e aiuta a trovare lavoro e a far crescere le imprese. Inoltre, l'Agenzia ha voluto cogliere l'occasione per far conoscere il lavoro di...