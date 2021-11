Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ANALISITRIESTE Economia del Fvg in forte ripresa nel primo semestre dell'anno.Lo rivela il report della Banca d'Italia, presentato ieri a Trieste: la crescita del prodotto, rispetto allo stesso periodo del 2020, sarebbe prossima al 12%, superiore a quella stimata dall'Istat a livello nazionale (7,6%). A contribuire maggiormente è stata la ripresa dell'attività produttiva in tutti i settori, in particolare quella industriale è aumentata...