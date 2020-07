L'ALLARME

UDINE Il Friuli si è svegliato di soprassalto. Il boato, sordo. Poi, la scossa, inconfondibile. E l'urlo nella notte: «C'è il terremoto!». Questo è stato anche il risveglio del sindaco di Pulfero, Camillo Melissa, dopo il sisma di magnitudo 4.2, che, alle 4.51, ha avuto come epicentro la zona di Srpenica, in Slovenia, tra Plezzo e Caporetto, a 17 chilometri dal suo comune e da Taipana. Lui abita a fondovalle, a Tarcetta, una delle frazioni del paesino, sparpagliato su 54 chilometri quadrati. «Ho una certa età, ho vissuto tutta l'esperienza del sisma del 76, delle scosse di maggio e settembre. Avevo 22 anni, allora. Questa notte, mi è tornato in mente proprio quello che abbiamo vissuto in quel periodo», racconta Melissa, che all'epoca dell'Orcolat che devastò il Friuli era un giovane consigliere comunale, che con i colleghi, dopo il sisma, si era messo a disposizione «a tempo pieno in Municipio». Questa volta «è stata mia moglie a svegliarmi, appena la terra ha iniziato a tremare. Ha cominciato a gridare terremoto, terremoto! e mi ha svegliato. Abbiamo verificato fuori dalle finestre la situazione, che era abbastanza tranquilla. Poi, dopo un'ora mi sono sentito con il responsabile della Protezione civile e abbiamo attivato i volontari sparsi in tutte le frazioni. C'è stato un giro di contatti per verificare la situazione, poi è partita la squadra per i controlli. Per fortuna, non ci sono stati danni. Ma la gente si è spaventata».

IL RACCONTO

Il copione è sempre lo stesso, che i friulani hanno imparato a riconoscere e a temere. «C'è stato il tuono, poi arriva la scossa. Quelli come me che hanno quell'esperienza alle spalle lo conoscono bene. Anche a Taipana si è sentita bene. Nella zona fra Plezzo e Caporetto negli ultimi 10-15 anni ci sono state scosse anche con danni importanti». Il ricordo del sisma del 76, per Melissa è ancora vivissimo. «A giugno era ora di cena, siamo usciti di casa e abbiamo dormito in macchina. A settembre ero a letto e sono uscito così come mi trovavo. Morti qui non ne abbiamo avuti, ma il patrimonio edilizio è stato molto danneggiato. Ero un consigliere comunale giovane e forte e mi ero messo a disposizione, facevamo il tempo pieno in Municipio». Il ricordo resta dentro. «Con quest'ultimo terremoto non ci sono stati danni, ma la gente è tutto il giorno che ne parla. Con la speranza che finisca qui», dice il sindaco di Pulfero. E i social sono stati invasi di commenti, da Udine a Cividale (dove la Protezione civile ha fatto dei certosini sopralluoghi per accertare che non ci fossero danni), per raccontare di bruschi risvegli, di paura e di ricordi incancellabili. «Il terremoto ci ha svegliato di soprassalto a Taipana - racconta il sindaco Alan Cecutti -. Ci siamo sentiti verso le 5 fra le varie frazioni e i vari assessori. Qualcuno è uscito di casa ed è sceso in strada, qualcuno è rimasto più tranquillo. Non è stato segnalato nessun danno e nessun problema alle persone. Io, il sisma del 76 non l'ho sentito perché non ero ancora nato, ma ne ho sentiti altri due piuttosto forti negli ultimi anni. La scossa di stanotte è stata avvertita molto bene».

L'ESPERTO

È il secondo episodio sismico di un certo rilievo in pochi giorni, che si è sentito distintamente in Friuli. L'altra scossa, lunedì scorso, con magnitudo 3.7, aveva avuto come epicentro il territorio fra Forni di Sotto, Tramonti di Sopra e Claut. Anche allora, tanta paura ma nessun danno. Paolo Comelli, responsabile del Centro di ricerche sismologiche dell'Ogs sgombra il campo dai pensieri in libertà circolati sul web. «Normalmente ci sono dei piccoli terremoti in tutta l'Italia nordorientale, che è una zona sismica. Quello di 3.7 dell'altro giorno e quest'ultimo non sono collegati, non fanno parte della stessa sequenza. Fanno parte dell'attività sismica che caratterizza anche la nostra regione, solo sono stati più forti». Comelli invita a non abbassare la guardia. «La gente finge di dimenticarsi che da noi ci sono terremoti in qualsiasi momento. Se bisogna allarmarsi? Se hai una casa antisismica, non ti allarmi. Se non hai una casa antisismica, allora è il caso di farlo e di approfittare del sisma-bonus per adeguarla - è il suo messaggio -. Il mio ex direttore, oggi scomparso, diceva sempre: oggi è un altro giorno trascorso che ci avvicina alla prossima scossa di terremoto. Che ci sarà, è sicuro. Il problema è solo quando. Ogni giorno ci avviciniamo di più al prossimo terremoto distruttivo. Bisogna farsi trovare preparati e approfittare degli incentivi per sistemare le abitazioni».

Camilla De Mori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA