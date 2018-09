L'ALLARME TARVISIO La morte di don Giuseppe Morandini, don Bepi, non ha solo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ALLARMETARVISIO La morte di don Giuseppe Morandini, don Bepi, non ha solo lasciato un vuoto spirituale in tutta la Valcanale, ma rende complicata una situazione già critica. Don Bepi, infatti, presiedeva le parrocchie di Cave del Predil e Fusine in Valromana oltre a essere da tempo la guida spirituale per la comunità di Coccau. La sua scomparsa ha messo in serio allarme i fedeli che, vista anche la carenza di sacerdoti, guardano con attenzione al futuro. La preoccupazione è che ci voglia tempo perché giunga un successore. Un po' come è...