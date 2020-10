ECONOMIA

UDINE Tutte di segno positivo le reazioni del mondo economico alla decisione della Giunta regionale guidata da Massimiliano Fedriga di posticipare il versamento del secondo acconto Irap, dovuto il 30 novembre, a giugno 2021. In quella data si verserà il saldo sull'effettiva produttività 2020. Un'operazione complessivamente vale 125 milioni, come anticipato dall'assessore alle Finanze Barbara Zilli.

Che siano i presidenti di Confindustria Udine e Confindustria Venezia Giulia, gli artigiani di Confartigianato e Cna Fvg, le cooperative o tutte le realtà produttive presenti in Confartigianato Fvg, le sottolineature mettono in evidenza il beneficio dell'azione da un punto di vista materiale restano risorse in azienda e culturale, poiché s'interpreta la decisione come una partecipazione alla tenuta complessiva del sistema.

GLI INDUSTRIALI

«Il rinvio del secondo acconto Irap deciso dalla Regione è una misura positiva per due ragioni: dà immediatamente ossigeno alle imprese sul fronte della liquidità e consentirà di saldare quanto effettivamente dovuto», afferma la presidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli.

«Come è noto ricorda la presidente - l'Irap si paga in tre tranche: un primo acconto a giugno (40%), un secondo acconto (60%) a novembre e l'eventuale saldo a giugno dell'anno successivo. Normalmente gli acconti sono calcolati col metodo storico sull'Irap dovuta per l'anno precedente, ma è anche possibile utilizzare il metodo previsionale stimando l'Irap dovuta per l'anno in corso, con il rischio però di incorrere in sanzioni in caso di errata stima».

Il differimento del secondo acconto di novembre 2020 al saldo di giugno 2021 da parte della Regione, prosegue, «offre alle imprese del Fvg ulteriore ossigeno per la liquidità. Lo spostamento consentirà di versare l'Irap effettivamente dovuta sul valore della produzione realizzato nel 2020 e non un importo calcolato sullo storico 2019, oppure su previsioni difficili da realizzare a novembre. Un aspetto per nulla secondario, trovandoci in una fase nella quale è estremamente difficile per le imprese mantenere nel 2020 il valore della produzione 2019. Con il rischio, paradossale ma concreto, di trovarsi poi a credito d'imposta nel 2021».

Alla fine, conclude la presidente «queste imposte le dovremo versare, ma è un'operazione utile e di buon senso farlo sulla base della produzione effettivamente realizzata nel 2020».

All'insegna della positività anche le osservazioni del presidente di Confindustria Venezia Giulia, Michelangelo Agrusti, poiché «questa decisione ci alleggerisce delle incombenze ravvicinate. È chiaro che le tasse vanno pagate aggiunge - quindi lo si farà a giugno 2021 e dobbiamo sperare che l'economia mantenga l'attuale vivacità».

Nel bilancio di un'impresa industriale, lo slittamento della scadenza riguarda importi «né irrisori, né tali da fare importanti investimenti ma conclude di certo è un'attestazione di sensibilità e dunque sempre gradito».

GLI ARTIGIANI

«È un'azione coraggiosa e in linea con la difesa del sistema economico regionale», Graziano Tilatti, che inserisce questo intervento nell'insieme delle azioni compiuto dalla Regione in questi mesi a sostegno delle imprese. «Il provvedimento, unito agli altri posticipi che ci sono stati e a interventi come l'abbattimento dei tributi comunali aggiunge Tilatti - vanno nella direzione del sostegno al Pil e allo sforzo di creare lavoro. Non resta che sperare di poter versare un importante saldo a giugno 2021, perché ciò significherebbe che l'economia sta riprendendo a correre».

Pensa ai conti delle imprese il presidente di Cna Nello Copetto, per il quale l'intervento sull'Irap rappresenta «un sospiro di sollievo per le casse delle aziende».

CONFCOMMERCIO

«L'Irap ha un maggior impatto sulle aziende più strutturate premette il presidente di Confcommercio Fvg, Giovanni Da Pozzo - Tuttavia, al di là della cifra, l'intervento regionale indica un atteggiamento positivo nei confronti delle imprese e dell'economia. Per qualche realtà ciò significherà non dover accedere al credito bancario per pagare l'acconto, ad altre offrirà la possibilità di consolidare le proprie posizioni. In ogni caso, sono risorse che rimangono al nostro sistema produttivo e questo è positivo».

LE COOPERATIVE

«Misure sicuramente positive per le imprese: un primo passo verso un forte utilizzo della leva fiscale come strumento anticrisi sostiene Daniele Castagnaviz, presidente regionale di Confcooperative Fvg -. Ci auguriamo che anche a livello nazionale siano adottati provvedimenti analoghi di spostamento al 2021 dei versamenti delle imposte. Necessaria, inoltre, una moratoria bancaria almeno fino a marzo 2021. Non va dimenticato, infatti, che anche in assenza di lockdown, la reintroduzione di contenimento sanitario avrà pesanti ripercussioni economiche».

Antonella Lanfrit

