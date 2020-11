I NUMERI

UDINE La provincia di Udine, con i suoi 706 veicoli ogni mille abitanti è tra i territori italiani con il maggior numero di autoveicoli in circolazione, neppure tanto distante da Isernia, la provincia più motorizzata l'Italia con 771 auto ogni mille abitanti. A dirlo è un rapporto di Openpolis - su elaborazioni Istat, con dati riferiti a fine 2018 che a fronte di tali numeri ha indagato gli investimenti dei Comuni per le strade e il miglioramento della viabilità.

VIABILITÀ

Si scopre così che il Comune di Udine nel 2019 ha speso 82,68 euro pro capite per tale finalità, pari a 8 milioni 189mila euro in cifra assoluta. Monitorando la spesa pro capite, molto di più ha speso il Comune di Moggio Udinese, 248 euro a testa, ma anche Pavia di Udine, con 116 euro. A staccare tutti, però, è il Comune di Stregna, nelle Valli del Natisone, dove l'anno scorso la spesa sostenuta per la viabilità è stata l'equivalente di 1.567 euro per ognuno dei 341 abitanti, anche se in termini assoluti l'importo è stato di poco superiore ai 500mila euro. Al secondo e terzo posto ancora Comuni delle Valli del Natisone: Drenchia con un importo pro capite di 1.485 euro e Prepotto con 1.288 euro. Quarto si colloca il Comune di Lignano Sabbiadoro con 1.286 euro per ognuno dei suoi 6.948 abitanti. In generale, però, sono i Comuni di montagna ad avere le cifre pro capite più alte, quelle comprese, oltre i centri citati, tra i 300 e i mille euro per ogni abitante. In generale, osserva il rapporto di Openpolis, il trasporto su gomma, sia esso su automobili private o su autobus pubblici, è il mezzo privilegiato in molte zone del paese, soprattutto dove la morfologia non consente interventi strutturali su ferro, come nelle zone montane e pedemontane. Secondo i dati Istat, nel 2018 circolavano in Italia 646 autovetture ogni 1.000 abitanti. I Comuni inseriscono le risorse per la viabilità alla voce di spesa «viabilità e infrastrutture stradali», all'interno di «trasporti e diritto alla mobilità». Questa voce, osserva la ricerca, include le spese per funzionamento, gestione, costruzione e manutenzione (ordinaria e straordinaria) delle infrastrutture stradali e delle vie urbane, ma anche di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Dall'analisi compiuta, Openpolis ha rilevato che nel 2016 era Milano quella a investire di più per le strade. Tuttavia in 4 anni ha quasi dimezzato la sua spesa, passando da 212,86 a 125,05 euro pro capite. Anche Venezia, Napoli e Padova hanno ridimensionato le risorse per questo settore. Nel 2017 i tre comuni hanno speso cifre tra loro simili, con un calo drastico rispetto all'anno precedente. Nel periodo analizzato Firenze è l'unica ad aver incrementato gli investimenti, passando da 81,74 a 161,28 euro pro capite.

