Il Tagliamento patrimonio dell'Unesco. La richiesta, arrivata in Consiglio regionale per iniziativa del Gruppo del Patto per l'Autonomia, sta registrando un'ampia condivisione nel mondo culturale e scientifico del Friuli e non solo. Artisti, scrittori, giornalisti ed esperti del fiume faranno sentire la loro voce a sostegno della candidatura goggi nel corso di un'edizione speciale de I Giovedì del Patto la serie di eventi online organizzati dal Patto per l'Autonomia per contribuire al dibattito sulla ripresa post Covid-19 coordinata dal segretario Massimo Moretuzzo e dallo scrittore Tullio Avoledo. Diretta alle 21, sulla pagina Facebook del Patto per l'Autonomia. Parteciperanno l'attore e regista Andrea Collavino, l'animatore culturale Aldo Colonnello, la giornalista e scrittrice Elisa Cozzarini, la fotografa Ulderica Da Pozzo, il regista Alberto Fasulo, il rapper Dj Tubet, loperatore culturale Angelo Floramo, il cantautore Franco Giordani, lo scrittore e poeta Maurizio Mattiuzza, il musicista, scrittore e contadino sociale Stefano Montello, lo scrittore Stiefin Morat, l'attore Claudio Moretti, il cantautore Pablo Perissinotto, lo scrittore e drammaturgo Paolo Patui, l'attore Massimo Somaglino, l'attrice e autrice Aida Talliente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

