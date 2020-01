Inglese in classe fin da piccoli Boom d'iscritti al corso apripista

L'INIZIATIVA

BUTTRIO Per il comune, ma anche per il circondario, è un'assoluta novità. Ed è stato subito boom per i corsi di inglese a scuola con professori madrelingua. Un modo per fare i conti con la lingua d'Oltremanica nel periodo più fertile per l'apprendimento Il corso di inglese proposto in via sperimentale a Buttrio, infatti, riguarda la scuola primaria con insegnanti madrelingua per approfondire la conoscenza della lingua già alle elementari. Lo ha organizzato l'amministrazione comunale di Buttrio per l'anno scolastico 2019/20; in prima il corso - della durata di cinque mesi - si terrà un'ora a settimana, un'ora e mezza nelle altre classi. Gli alunni saranno divisi in gruppi: due per la prima, due per le seconde e le terze, due per le quarte e quinte.

Lo scorso dicembre il sindaco Bassi e l'assessore all'istruzione Elena Clemente avevano invitato i genitori dei bambini a un incontro per presentare loro il progetto e confrontarsi insieme sull'organizzazione scolastica in generale. La risposta è stata molto positiva - commenta l'assessore -: gli iscritti al corso sono 84 bambini su un totale di 139. Un grande consenso, considerato che si tratta di un corso in partenza per la prima volta, in via sperimentale.

È ormai assodata l'importanza della conoscenza della lingua inglese, considerata una sorta di passaporto per il mondo, ed è altrettanto noto che l'Italia è uno degli ultimi paesi in Europa per il livello di inglese. Imparare questa lingua, quindi, e impararla presto, è di fondamentale importanza per interfacciarsi al mondo di domani. Per i bambini è molto più facile apprendere l'inglese - chiude l'assessore -, il corso sarà un'ottima opportunità per avvicinarsi a una lingua straniera che fa ormai parte del nostro quotidiano.

