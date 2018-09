Ingannata dalla finta dottoressa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUDINE Si sarebbe rivolta a quella che credeva fosse una dottoressa per curare una seria patologia. E quando questa le avrebbe suggerito di sospendere la terapia farmacologica che stava assumendo e di usare come rimedio terapeutico un particolare lettino, si sarebbe convinta a seguirne le indicazioni. Salvo scoprire, dopo aver subito un'operazione d'urgenza per l'aggravarsi della patologia, che la persona a cui si era affidata non era un medico. È partita dalla denuncia poi sporta dalla paziente, una donna friulana che all'epoca dei...