Infortuni, la strage silenziosa

UDINE Incidenti stradali, incidenti sul lavoro e in ambiente domestico: un tema che rappresenta un rilevante problema di sanità pubblica, responsabile di una quota importante di morbosità e mortalità, nonché di elevate conseguenze sulle persone in termini di invalidità permanenti e costi sociali. Se già la sanità costa, questi incidenti non sono trascurabili nemmeno dal punto di vista dell'impatto economico che in Friuli Venezia Giulia è notevole. Nel 2018 gli incidenti stradali in regione sono stati 3.351 con oltre 4.500 feriti e 77 morti e il tasso di mortalità è quasi raddoppiato dal 2010. Innanzitutto si chiama in causa la prevenzione, che pare, però, fare poca presa soprattutto sui giovani. Questi numeri fanno pensare a famiglie distrutte dal dolore, tragedie che suscitano sentimenti di compassione per chi vive una simile perdita. Purtroppo, oltre il dramma di tante vite spezzate, c'è un costo importante per il sistema. Gli oltre 3.300 incidenti in Fvg sono costati in generale, tra danni patrimoniali e costi amministrativi dalle spese per le assicurazioni a quelle per i rilievi degli incidenti, fino ai costi giudiziari per i contenziosi - 40 milioni di euro. Ma ben più alti sono i cosiddetti costi umani per i 77 deceduti e i 4.537 feriti: una cifra che supera in 335 milioni di euro. Chiaramente non si può associare una cifra alla perdita di una vita umana, ma come spiega il Rapporto Crea Sanità, si tratta di un costo tradotto in termini di mancata produttività e danni non patrimoniali, come ad esempio i danni morali per l'ingiusta sofferenza per la perdita di un congiunto provocata da un illecito commesso da altri. In Friuli Venezia Giulia ammonta a più di 300 euro il costo sociale pro capite per incidenti stradali con lesioni a persone, un costo pesante. Che si somma a quello degli infortuni sul lavoro e degli incidenti domestici. Anche in questo caso la parola d'ordine è, o meglio dovrebbe essere la prevenzione, ma i numeri parlano chiaro.

Negli ultimi anni gli infortuni sul lavoro denunciati all'Inail sono in crescita per il Fvg, passando dai 16.621 del 2014 ai 17.346 del 2018. Altro capitolo, non meno importante, quello degli incidenti domestici, che spesso accadono per disattenzione o sottovalutazione del rischio, ma a volte con conseguenze anche importanti. La casa, infatti, può sembrare il luogo più sicuro; in realtà nasconde molte insidie e così cadute, ustioni, urti e tagli fanno registrare numeri decisamente elevati, ben più di quanto si pensi. Nel 2018 in Friuli Venezia Giulia sono state 27.000 le persone che hanno subito incidenti nell'ambiente domestico e purtroppo tra la popolazione la consapevolezza del rischio è ancora piuttosto scarsa. Dagli ultimi dati rilevati in regione, il 47% degli incidenti ha comportato una caduta e il rischio sale quando a finire atterra sono gli anziani magari con la frattura del femore. Urti e colpi totalizzano il 30% degli incidenti domestici, ma non mancano scottature e ustioni anche serie. Per, nonostante si tratti di numeri elevati, i pericoli tra le mura domestiche continuano a essere sottovalutati, così come si sottostima l'incidenza di questi infortuni per i quali, dati alla mano, si guarda solo ai casi finiti all'ospedale, mentre sono molti quelli che, pur non ricorrendo alle cure ospedaliere, hanno comunque necessitato di cure ambulatoriali. La prevenzione e la sensibilizzazione restano strumenti fondamentali si legge nel rapporto - ed esistono anche, in alcuni casi, indicatori di prestazione per analizzare i progressi compiuti e il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

