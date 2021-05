Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CONTRIBUTIUDINE C'è tempo fino al 31 maggio per chiedere l'indennità Covid di 2.400 euro introdotta dal decreto Sostegni a favore dei lavoratori interinali. A ricordarlo sono Cgil e Cisl con i rispettivi sindacati dei lavoratori atipici e temporanei (Nidil e Felsa), precisando che il beneficio è riconosciuto in presenza dei seguenti requisiti: aver cessato involontariamente un rapporto di lavoro in somministrazione nel periodo compreso tra...