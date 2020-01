(cdm) Il legale rappresentante di Greenman fa sapere che «entro febbraio a Manzano faremo un incontro aperto alla cittadinanza per un confronto sul progetto di revamping dell'inceneritore, nel segno della massima trasparenza». La società ricorda anche che «per l'attuale linea possediamo un'autorizzazione unica ambientale, ma siamo l'unica Aua regionale che applica tutti i monitoraggi e i controlli che sarebbero necessari per un impianto da Autorizzazione integrata ambientale», quindi di maggior portata e potenzialità.

Dopo il revamping, il futuro impianto potrebbe ricevere gli scarti in arrivo dagli impianti di trattamento rifiuti Snua di Aviano, Bioman di Maniago, Net di Udine e I.Blu di San Giorgio di Nogaro, raggruppati sotto il codice Cer 191212, fino ad una quantità stimata di 25mila-28mila tonnellate all'anno. A settembre scorso, la commissione Via regionale ha stabilito che il progetto non dovrà essere sottoposto a valutazione di impatto ambientale. Nel provvedimento di settembre, sono state fissate prescrizioni ben precise. Fra queste, il no deciso all'eventualità che le due linee (quella esistente e quella futura) possano lavorare in parallelo, la limitazione della situazione di back up a massimo 30 giorni l'anno.

