Incidente, giovane friulano finisce con l'auto nel fosso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCIDENTECORNO DI ROSAZZO L'auto che perde aderenza e che invade l'opposta corsia di marcia e centra quella di una coppia e di una ragazza: un 23enne di Corno di Rosazzo è grave in ospedale. I.M. è stato operato ieri mattina all'Angelo di Mestre per un brutto trauma ad una gamba e per la frattura del bacino. I sanitari sperano di poter salvare l'arto, ma solo il tempo potrà fornire il responso sperato. Il giovane è rimasto coinvolto in uno spaventoso incidente stradale l'altra sera a Teglio Veneto. Poco dopo le 23 il giovane friulano...