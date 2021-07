Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PROCESSOUDINE Assolti perché il fatto non sussiste. All'udienza di ieri il Tribunale di Gorizia-sezione penale in composizione monocratica (giudice Marcello Coppari) ha pronunciato una sentenza assolutoria con la formula più ampia, perché il fatto non sussiste sia nei confronti di Vittoriano Vielmi, nato a Gazzaniga il 12 ottobre 1969 e residente a Cene in provincia di Bergamo (che era assistito dal suo legale di fiducia Vincenzo Cinque...