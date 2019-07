Incendio, treni paralizzati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUDINE Treni paralizzati per tre ore nel tratto fra Cormons e Gorizia, quasi quattrocento passeggeri coinvolti, una sfilza di ritardi e convogli sostituiti con autobus. IL ROGOTutto per colpa di un incendio, pare di sterpaglie e di una costruzione di proprietà privata, nei pressi dei binari, a Lucinico in provincia di Gorizia.Il rogo, di fatto, ha creato una cesura sulla trafficatissima linea Udine-Trieste nel pieno di un sabato pomeriggio prefestivo, con inevitabili disagi. E la rabbia dei pendolari si è fatta sentire.L'EPISODIOIl...