LA CRONACA

UDINE Bongos, stoviglie e voglia di libertà. Potrebbe sembrare la trama di un film d'avventura anti-pandemia, invece è la realtà che si sono trovati di fronte gli agenti della Polizia stradale di Udine, fermando sabato pomeriggio per un controllo di routine un'auto con targa austriaca. A far cogliere in fallo la giovane coppia con bimba piccola al seguito è stato un faro della loro Opel Vectra. La paletta dei poliziotti, alzata all'altezza di Rivoli di Osoppo, ha scoperchiato la storia del weekend. I tre, scalzi e senza mascherine, hanno raccontato di essere diretti in Toscana, in vacanza, noncuranti dell'emergenza Covid-19 e delle restrizioni vigenti. Il veicolo infatti era pieno di oggetti di uso domestico quotidiano (pentole e posate, vestiti e coperte) e diversi bongos (i tamburi tipici degli artisti di strada). I giovani inizialmente sono stati invitati ad indossare le mascherine e a fornire patente e documenti del veicolo, ma la loro risposta è stata disarmante: hanno spiegato di non aver mai avuto (e men che meno indossato) mascherine e di non aver con sè nemmeno la patente. La coppia ha anche spiegato di non avere la televisione e di non leggere i giornali e, dunque, di non sapere nulla delle norme anti-covid italiane, per cui erano partiti dall'Austria per andare a fare un giro in Toscana. Verificato che la patente risultava esistente tramite verifica delle banche dati di Polizia, di fronte alle dichiarazioni gli agenti hanno contestato le violazioni commesse per la mancata esibizione di documentazione attestante l'effettuazione del tampone almeno 48 ore prima dell'ingresso in Italia e quelle per il mancato uso delle mascherine e il mancato possesso al seguito della patente di guida e per le anomalie del veicolo. Alla fine del controllo, all'esuberante famigliola austriaca - alla quale è stato intimato di lasciare l'Italia - non è rimasto che girare l'auto e far rientro in patria.

L'ARRESTO

Perseguita, minaccia e pedina la ex e il nuovo compagno, nonostante l'ammonimento della Questura. L'uomo, un 58enne di Udine, dopo l'ennesimo episodio è stato arrestato per atti persecutori. Una situazione che andava avanti da qualche mese e che la donna non aveva esitato a segnalare alle forze dell'ordine. Il 58enne, infatti, non accettando la fine della relazione, tormentava i due con messaggi, minacce e inseguimenti. A gennaio, all'ennesimo episodio, il Questore aveva provveduto ad emanare un ammonimento nei confronti dell'uomo intimandogli di cessare i comportamenti molesti che avevano costretto la coppia a modificare le proprie abitudini di vita, addirittura nascondendo le auto nei parcheggi. Ammonimento che però non ha dissuaso l'uomo dal proseguire imperterrito nei suoi comportamenti fino a venerdì. Nell'ultima settimana aveva concentrato le sue attenzioni nei confronti del nuovo compagno della donna attendendolo all'uscita dal lavoro e pedinandolo in auto per ben tre giorni. Nelle prime due occasioni il primo era riuscito a seminare il molestatore, ma venerdì pomeriggio, non riuscendoci, si è visto costretto a chiedere aiuto alla Sala Operativa della Questura. Durante la chiamata, durata per tutto il viaggio, l'operatore ha indirizzato l'uomo a guidare in direzione sud dove una Volante ha intercettato l'inseguitore. Per lui sono scattate le manette e la denuncia.

L'INCIDENTE

Scontro fra auto ieri mattina a Ronchis. L'incidente si è verificato attorno alle 11.30 lungo via Lignano e uno dei due veicoli è finito contro il guardrail. Secondo una prima ricostruzione della Polizia locale, una Renault Clio sulla quale viaggiavano padre e figlio minorenne residenti a Varmo è finita contro un Fiorino guidato da un uomo di ottant'anni. Quest'ultimo è rimasto incolume mentre papà e figlio sono stati accompagnati in ospedale. Le loro condizioni non sarebbero gravi. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Latisana.

