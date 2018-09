In via Poscolle appena riaperta già compare una transenna

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIAUDINE (AL.PI.) Via Poscolle è stata riaperta da poco più di un mese e ieri è comparsa la prima transenna per un problema al fondo stradale. A posizionarla sono stati i vigili urbani che hanno voluto mettere in sicurezza un tombino, a circa metà della via. Il pensiero, ovviamente, è andato subito al recente cantiere per la sistemazione della strada, che ha comportato più di due mesi di chiusura. Il vicesindaco e assessore alla mobilità, Loris Michelini assicura, però, che non c'è alcun cedimento in corso: «Voglio...