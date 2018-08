In un anno 1.350 interventi e 32mila chilometri in ambulanza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SALUTEPALMANOVA Ad un anno del servizio di emergenza sanitaria 112 in convenzione con l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.2 Bassa Friulana Isontina la Croce rossa italiana comitato di Palmanova tira le fila sui risultati e sull'impegno assunto. In un anno di lavoro, l'ambulanza che presta servizio in postazione presso il nosocomio di Palmanova ha effettuato 1350 interventi di soccorso per un totale di 32mila chilometri percorsi.La maggior parte degli interventi si è concentrata su codici bianchi e verdi (90%), ma non sono mancati codici...