IN TRIBUNALEUDINE Condanna per - tra gli altri -, presidente, vicepresidente e amministratore di fatto della Marini salumi srl, accusati di concorso in ricettazione, contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o prodotti industriali, frode nell'esercizio del commercio, truffa e appropriazione indebita. Assoluzione invece per i due ispettori dell'Istituto Nord Est qualità.Questa la sentenza di primo grado emessa dal giudice Roberto Pecile per la vicenda dei falsi prosciutti Dop di San Daniele. I fatti risalgono...