IL CASO

MANZANO La protesta dei cittadini contrari all'ampliamento dell'inceneritore di Manzano è arrivata ieri in Regione, con 1.426 firme in calce ad una petizione rivolta al governatore Massimiliano Fedriga e agli assessori Fabio Scoccimarro e Riccardo Riccardi per chiedere un passo indietro. Ieri, per incontrare Scoccimarro e il presidente del consiglio regionale Piero Mauro Zanin, a cui hanno consegnato le firme, sono arrivati in delegazione «in 35», non solo da Manzano ma anche dagli altri paesi interessati, noleggiando persino una corriera, come spiega Luciano Zorzenone del Cordicom (che è il primo firmatario). La commissione di Via ha stabilito lo scorso autunno che il progetto di ampliamento della Greenman srl (che prevede la realizzazione di una nuova linea, con il passaggio da una potenzialità massima di 20mila tonnellate all'anno a 34mila) non debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale. Ora, con le firme, i cittadini contrari al progetto chiedono invece che quel provvedimento «venga rivisto. Chiediamo che venga fatta la Via», chiarisce Zorzenone. «Il progetto viene definito revamping, ma secondo noi non si tratta di un ammodernamento ma di fare una nuova linea di incenerimento a fianco di quella esistente. A Scoccimarro abbiamo sottoposto le nostre perplessità, anche sulla deroga alle distanze dalle case. Chiediamo che venga rispettata la salute della gente». Anche a Zanin, oltre alle sottoscrizioni raccolte, i cittadini hanno proposto le loro osservazioni: «Zanin ci ha detto che porterà la nostra istanza alla quarta commissione consiliare Ambiente», conclude Zorzenone.

L'ASSESSORE

«Comprendo perfettamente le preoccupazioni della popolazione», dice Scoccimarro. «Infatti ho ribadito loro che la giunta regionale è sempre attenta alle richieste dei cittadini, al fianco dei sindaci per una volontà comune di salvaguardia del territorio. Quello di Manzano e zone limitrofe è pieno di eccellenze che vanno protette da fonti inquinanti. Declinando il tutto con azioni concrete, da subito, come la riconversione in industria pulita della Ferriera». Quanto alla petizione, prosegue Scoccimarro, «preciso senza polemica ma per chiarezza, che fa riferimento ad autorizzazioni rilasciate dalla precedente Giunta. Ho spiegato ai proponenti come sia fondamentale che per riaprire la procedura di screening di Via qualcuno dovrebbe produrre documentazione (che dicono di possedere) che dimostri le gravi conseguenze per la salute. Se questo non dovesse avvenire l'iter amministrativo, non politico, non potrà bloccarsi in base alle leggi vigenti. Piaccia o no siamo in uno stato di diritto». Quindi, in assenza di novità, dopo la pubblicazione sul sito della Regione, per «recepire le osservazioni», ci sarà la conferenza dei servizi. «La società poi dovrà fornire delle integrazioni e a questo punto la conferenza dei servizi deciderà se rilasciare o meno l'autorizzazione integrata ambientale», spiega Scoccimarro. Nuovo paletti in arrivo, poi, con il piano qualità dell'aria: «La novità sta nel fatto che verranno inserite procedure che tengano conto di tutte le sorgenti emissive di una determinata area. Quindi verranno imposti vincoli e restrizioni anche differenti dalle Bat (le migliori tecnologie disponibili ndr) previste a livello nazionale».

Camilla De Mori

