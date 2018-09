In Friuli per la droga scontata coppia austriaca finisce nei guai

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUDINE La droga costa troppo in Austria? E allora vale la pena tentare di venire ad acquistarla in Italia. Devono aver pensato questo, almeno stando alla ricostruzione degli inquirenti, due giovani carinziani che sono stati arrestati dai finanzieri del Comando Provinciale di Udine con 540 grammi di marijuana ed alcune dosi di hashish. I due, giunti in gita nella nostra regione, avevano raggiunto in auto il capoluogo friulano nel primo pomeriggio del 5 settembre scorso. Si tratta di un ragazzo di 29 anni e di una ragazza di 22. Da quanto...