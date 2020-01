In fiamme due stand e la sala giochi

IL CASO

LIGNANO Un incendio di grandi dimensioni si è sviluppato ieri alle prime luci dell'alba in via Tolmezzo a Lignano Sabbiadoro, dove fino poche ore prima erano in corso i festeggiamenti in attesa dell'anno nuovo. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco volontari di Lignano, chiamati probabilmente dagli operai del Comune che stavano prendendo servizio per le pulizie del centro cittadino dopo i festeggiamenti dell'ultima notte dell'anno. A dare man forte ai volontari lignanesi sono giunti poi i colleghi di Cervignano. Tutti sono rimasti impegnati fino alle 13 per la messa in sicurezza dell'area. Dai primi accertamenti sembra che le fiamme siano partite da una casetta in legno adibita a stand che si trovava in quell'area da prima di Natale. Sembra che fosse vuota. Le fiamme poi hanno trovato facile esca in un'analoga casetta adiacente.

Il rogo ha poi raggiunto lo stabile della vicinissima sala giochi con l'insegna Big Ben Matic Playcenter. Un locale che si estende su due piani con parecchi metri quadrati pieni di macchinari per i giochi che sono stati in gran parte anneriti dal fumo. È probabile che alcuni possano essere stati seriamente danneggiati. I proprietari Fulvio Ceschin e la moglie Doretta Lavina sono rimasti scioccati nel vedere un simile disastro. «Le vere cause del sinistro non sono per ora state chiarite, ma sembrerebbero di natura accidentale ha detto il perito Valmore Venturini, funzionario dei Vigili del fuoco del Comando di Udine . Anche i danni sono da quantificare, ma questo non spetta a noi. Intanto ho provveduto a consegnare al sindaco Luca Fanotto un primo rendiconto sulla struttura che è inagibile, quindi per la riapertura necessita dell'agibilità».

I danni sono ingenti. Sono andati completamente distrutti i telai metallici che reggevano le grandi vetrate esterne, tre delle quali sono già state demolite dai vigili del fuoco, altre quattro sono seriamente danneggiate, quindi andranno abbattute. Una parte del solaio portante, quella fronte strada, ha subito seri danni quindi resta da verificare tecnicamente la sua tenuta, ma con molta probabilità dovrà essere abbattuta. Anche l'impianto elettrico è seriamente danneggiato, come pure danneggiato risulterebbe quello provvisorio che forniva l'energia alle casette rimaste in piedi. Dispiaciuto di quanto accaduto pure il sindaco Luca Fanotto. «Sarebbe stato troppo bello portare a termine senza gravi incidenti, come questo, il programma che abbiamo stilato quest'anno per il mese di dicembre e parte gennaio. Ringrazio comunque tutti coloro che sono prontamente intervenuti limitando ulteriori danni». Ieri mattina appena si è sparsa la voce di tale incendio la zona circostante in pochi minuti si è riempita di curiosi tanto che è stato necessario l'intervento dei carabinieri, che peraltro si trovavano già sul posto, per facilitare il lavoro dei Vigili del fuoco. Alla fine dei lavori l'area è stata transennata.

Enea Fabris

