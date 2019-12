In discoteca scoppia la maxi rissa

GLI INTERVENTI

ARTEGNA Nottata di Natale finita in rissa alla Discoteca La Grotta di Artegna, con tre persone arrestate e una denunciata, finita al pronto soccorso di San Daniele del Friuli dopo aver ricevuto una bottigliata in testa. Erano le 2.30 di giovedì quando nel locale sulla Pontebbana che ospitava la serata del Natale Faraonico, due gruppi di giovani, tra i 20 e i 30 anni di età, forse dopo qualche drink di troppo avrebbero iniziato ad insultarsi. Il diverbio, scoppiato per futili motivi, si è trasformato in scontro fisico, con spintoni, calci e pugni. Una decina i ragazzi coinvolti, di nazionalità albanese e nigeriana. Sul posto sono prontamente intervenuti gli uomini del Radiomobile dei carabinieri di Tolmezzo, coadiuvati dai militari di Cividale. Successivamente, visto il gran numero di persone coinvolte nella rissa, sono arrivate anche auto da Ampezzo, Comeglians, Villa Santina e Paluzza. Con non poca fatica i carabinieri sono riusciti a calmare gli animi e fare i primi accertamenti: prima del fuggi fuggi generale sono così stati tratti in arresto con l'accusa di rissa aggravata e lesioni due uomini di origine albanese di 27 e 26 anni, residenti rispettivamente a Tavagnacco e Udine, incensurati, e un ventenne di origine nigeriana residente a Palmanova. Un 24enne di origini albanesi residente a Codroipo è stato denunciato a piede libero: in seguito alle ferite riportate in testa dopo aver ricevuto la bottigliata, è stato ricoverato in ospedale a San Daniele. Le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita. Anche i tre arrestati sono stati condotti in ospedale a Tolmezzo per accertamenti sulle lesioni e i traumi subiti e, dopo i controlli, sono stati portati in carcere a Udine. Della rissa è stata messa al corrente la Procura di Udine con il magistrato di turno Claudia Finocchiaro che ha coordinato tutta l'attività. Il tempestivo intervento dei militari dell'Arma ha impedito che la rissa coinvolgesse altre persone presenti. I carabinieri, non senza difficoltà e con l'aiuto del personale della sicurezza della discoteca che si è prontamente speso per frenare gli animi, sono riusciti a riportare la situazione alla normalità.

REMANZACCO

Una donna si è presentata alla caserma dei carabinieri di Cividale, verso le 23 di martedì 24 dicembre, dichiarando che c'era lei alla guida dell'auto che nel tardo pomeriggio di lunedì 23 dicembre aveva travolto in via Ziracco, a Remanzacco, una ragazza minorenne in sella alla sua bicicletta. La donna, residente in zona, ha riferito ai militari di aver sentito un rumore, di essersi fermata e di aver poi proseguito non avendo visto, a causa della mancanza di illuminazione in quel tratto di strada, né la bicicletta scaraventata alcuni metri più in là né la giovane che a seguito dell'impatto era finita con lesioni e fratture in un fossato. La ragazza, trovata da un automobilista di passaggio, era stata poi trasportata in ospedale a Udine dove è ancora ricoverata. Accertamenti da parte della polizia locale dell'Uti del Natisone.

GEMONA

Intervento di soccorso ieri mattina attorno alle 10.30 a Gemona dove un ciclista è caduto mentre pedalava sulla mountain bike lungo un tratto di forte pendenza della strada di Sella di Foredor, che separa il monte Chiampon dal monte Cuarnan. Ha riportato diverse lesioni e ferite in più parti del corpo. Il 118 è giunto sul posto con l'elicottero e con una ambulanza. Il ferito è stato trasportato all'ospedale di Udine, le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri, i vigili del fuoco di Gemona e il Cnsas di Udine.

