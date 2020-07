(al.pi.) Primo via libera alla lottizzazione di Borgo Fois, tra Udine e Tavagnacco. La commissione territorio e ambiente ha approvato la richiesta di variante presentata dalla proprietà: si tratta di un progetto che risale a quasi 15 anni fa e che ha dovuto fare i conti con la contrarietà dei residenti, tant'è che sono state accolte diverse delle osservazioni presentate: «Il piano originale ha spiegato l'assessore all'urbanistica, Giulia Manzan - comprendeva la realizzazione di una strada tra via Brescia e via della Casa, con un tracciato che prevedeva la congiunzione con via Crema, ma avrebbe compromesso la tranquillità dei residenti visto che la lottizzazione sarebbe stata composta da 16 condomini da 3 o 4 piani. Il Comune ha voluto condividere con la proprietà un progetto alternativo per il sistema viabilistico; tre sono le variazioni più importanti: la pista ciclabile sarà traslata all'interno, alcuni lotti avranno l'accesso diretto da via Brescia e via Crema per ridurre il traffico e ci sarà un collegamento diretto da via Mainero a via della Casa, in modo che il tracciato stradale rallenti la velocità dei veicoli. Nei tre lotti saranno realizzate abitazioni uni o plurifamiliari anzichè i precedenti condomini». La lottizzazione riguarderà 24mila metri quadrati di superficie e 55mila metri cubi di volumetrie. «Numeri importanti ha commentato Carlo Giacomello (Pd) - siamo sicuri che la città possa sopportare una simile realizzazione?». Nella stessa seduta sono anche state approvate le linee guida per la revisione del piano del commercio e il Gruppo Misto ha già annunciato che uscirà dall'aula al momento del voto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA