L'ARCIDIOCESIUDINE Mini boom di vocazioni in Friuli. La Chiesa friulana si prepara ad accogliere cinque nuovi diaconi che verranno ordinati in forma solenne nella giornata di domenica 10 ottobre, in vista del sacerdozio, alle ore 16.00 in Cattedrale a Udine. Si tratta di Matteo Lanaro, 34 anni, proviene dalla comunità di Povoletto, attualmente in servizio pastorale nella Parrocchia di Treppo Grande, nella Pastorale di Colloredo di Monte...