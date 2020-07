VIABILITÀ

UDINE Tra le tante cose che il coronavirus ha fatto sparire in questi mesi ci sono anche i weekend da bollino rosso sulle autostrade del Friuli Venezia Giulia. Negli ultimi tre mesi i transiti sono calati sensibilmente rispetto allo stesso periodo del 2019. Manca inevitabilmente il traffico turistico, quello che eravamo abituati a vedere da maggio ad agosto. Le colonne di auto e caravan dove si alternavano targhe tedesche, austriache, polacche, ceche, slovacche, ungheresi. A testimonianza di tutto ciò ci sono le istantanee dei fine settimana trascorsi ai caselli di Latisana, Palmanova, gli ingorghi da Udine Sud in A23 o gli intasamenti alla barriera di Ugovizza o ancora quelli tipici della barriera del Lisert. La prova del nove per Autovie Venete, che ha in gestione la stragrande maggioranza della rete regionale, sarà questo weekend, tradizionalmente infuocato.

I DATI

Lunedì si analizzeranno in particolare i flussi e le uscite ai caselli, nel frattempo dai dati a disposizione emerge che per esempio nella settimana dell'11-17 maggio scorso i passaggi complessivi in A4 (mezzi leggeri e mezzi pesanti) sono stati 419.563 contro gli 875.808 dello stesso periodo del 2019 (-52,09%), dal 15 al 21 luglio sono saliti a 819.006 contro il 1.100.494 di 12 mesi prima (-25,58%), tra il 13 e il 19 luglio si è recuperato ancora terreno con 949.808 transiti contro i 1.145.360 del 2019 (-17,07%). Le percentuali sono mediate tra l'alto gap dei veicoli leggeri e il basso range di tir e camion.

IL TRAFFICO TURISTICO

Mancano riferimenti specifici, ma negli ultimi tre weekend i transiti di mezzi leggeri sono stati inferiori del 28% il sabato e del 22% la domenica rispetto agli stessi fine settimana del 2019. Manca appunto il turista che si sposta in auto, soprattutto straniero. E questo inevitabilmente si è tradotto in un crollo degli incassi ai caselli: «Si tratta di decine di milioni di euro in meno ha fatto sapere ieri il presidente di Autovie Venete Maurizio Paniz e non è cosa da poco».

CANTIERI SOSPESI

Per evitare congestioni fino a domenica sera, da ieri i cantieri autostradali sono stati sospesi. In tutto il tratto di A4 compreso fra Alvisopoli in Veneto e Gonars in Friuli Venezia Giulia la terza corsia è ultimata e quindi chi si sposterà per il fine settimana o per una vacanza più lunga, non troverà né scambi di carreggiata né deviazioni. Autovie Venete prevede un'intensificazione dei flussi. Per oggi sono attesi 130mila veicoli. Bollino rosso pallido, quindi, con traffico intenso su tutta la A4 e possibili rallentamenti e code in uscita alla barriera di Trieste Lisert e in prossimità degli svincoli in direzione delle località balneari. Traffico sostenuto anche sulla A23 Palmanova-Udine in direzione Palmanova, specie al mattino, e sulla A57 Tangenziale di Mestre in direzione Trieste per l'intera giornata. Domani i transiti caleranno leggermente: qualche congestione potrebbe verificarsi in direzione Trieste con rallentamenti e qualche coda in uscita alla barriera di Trieste Lisert mentre in direzione Venezia il maggior flusso si concentrerà durante la mattinata.

L'ORGANIZZAZIONE

Oggi e domani saranno 45 gli ausiliari in servizio che avranno a disposizione 16 furgoni, 4 pick up attrezzati con speciali forche per il sollevamento dei veicoli, 1 pick up a pianale, 2 veicoli di servizio oltre a 2 autocarri frigo per il trasporto e la distribuzione di acqua se necessario. Suddivisi su tre turni nell'arco delle 24 ore saranno 77 gli esattori impegnati nei caselli nella giornata di sabato. Potenziato in particolare il personale alla barriera di Villesse dove, se la coda supera il limite di sicurezza, il traffico viene dirottato dalla A4 alla A34. Sono scattati anche i divieti di transito per i mezzi pesanti, validi per i successivi fine settimana. Autovie ricorda inoltre ai viaggiatori le aree di servizio dove si possono acquistare le vignette: Bazzera Sud (per la Slovenia), Calstorta Sud (Slovenia), Fratta Sud (Slovenia), Gonars Sud (Slovenia), Duino Sud (Slovenia e Ungheria), Zugliano Est (Austria e Slovenia) e a Zugliano Ovest (solo per la Slovenia).

