In auto lo zaino e il pc rubati, due stranieri nei guai

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

La Polstrada di Amaro venerdì mattina ha arrestato due stranieri accusati di furto aggravato in concorso: H.N. di 35 anni di origine croata e B.M. di 58 anni di origine bosniaca. L'auto con a bordo i due uomini, infatti, è stata intercettata all'altezza del chilometro 45 della A23 in comune di Gemona. La macchina era stata oggetto di una precedente segnalazione, secondo cui gli occupanti, nel pomeriggio del 10 ottobre si sarebbero resi responsabili di un furto a bordo di un autovettura in sosta presso l'area di servizio di Scaligera Est...