In 350mila alla prova del 730. «Tanti perdono i rimborsi»

REDDITIUDINE Sono oltre 350mila i contribuenti alle prese con la prova del 730. Ma, segnalano i commercialisti, «troppi incapienti perdono i rimborsi fiscali».In provincia di Udine i contribuenti interessati alla presentazione del modello 730 sono perlopiù dipendenti e pensionati. Anche per quest'anno il modello potrà essere precompilato e la compilazione potrebbe avvenire anche in maniera autonoma per via telematica, fino al 23 luglio.«Attenzione perché il fatto che il 730 sia pre-compilato - osserva Chiara Cosatti consigliere...