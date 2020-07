GIUNTA

UDINE La giunta Fontanini ha approvato il nuovo Regolamento sull'Imposta municipale unica che dovrà ora passare il vaglio della del consiglio comunale. Le aliquote rimangono le stesse dell'anno scorso, con in più le riduzioni introdotte per alcune categorie, a seguito del Covid-19. Nel testo, sono state inserite alcune agevolazioni: «Intanto, abbiamo stabilito il differimento dei termini per il pagamento dell'acconto al 30 settembre, in caso di difficoltà economiche dovute all'emergenza sanitaria ha spiegato l'assessore al bilancio, Francesca Laudicina -; inoltre saranno considerati regolarmente eseguiti i versamenti fatti da un contitolare anche per conto degli altri: finora, infatti, se un coniuge pagava tutto l'importo, risultava in credito e l'altro coniuge in debito. Tra le altre novità, è previsto il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili. Inoltre, è stata stabilita l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune. Infine, sarà considerata abitazione principale , e quindi esente, la casa posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente». Come detto, le aliquote sono state confermate al livello dell'anno scorso: 8,6per mille quella ordinaria (mantenuta l'esenzione totale per i fabbricati rurali) mentre Palazzo D'Aronco ha voluto andare incontro ad alcune categorie colpite dal lockdown, abbassando di due punti quelle relative ai negozi e alle botteghe artigiane in cui il proprietario esercita anche l'attività, che ora sono rispettivamente pari al 6,6 e al 5,6 per mille. Non sarà modificata nemmeno l'addizionale comunale Irpef (allo 0,2). La giunta ha anche deciso di esentare dalla Cosap per il 2020 i cantieri edili con durata uguale o superiore ad un anno (quelli di durata inferiore erano già esenti). A breve, invece, la giunta dovrà anche deliberare le nuove tariffe Tari, sulla base delle indicazioni dell'Autorità nazionale.

In due mesi, saranno una quarantina le uscite organizzate nell'ambito del progetto Camminamenti, per adulti e anziani. «Iniziative ha spiegato l'assessore alla salute, Giovanni Barillari -, che rientrano nel progetto europeo Invecchiamento sano e in salute, che coinvolge una trentina di città e di cui Udine è capofila. La nostra città ha messo in campo una palestra mentale e fisica per la terza età ed è diventata un riferimento sul tema, al punto che il Consolato olandese di Milano mi ha chiesto di organizzare una visita, dal 13 al 17 luglio, per conoscere e approfondire le nostre politiche per gli anziani. È un riconoscimento di ciò che Udine ha fatto e del lavoro delle tante associazioni coinvolte».

