IMPRESE

TAVAGNACCO Bain Capital Credit LP ha annunciato ieri di aver completato l'acquisizione della ex Hypo Alpe Adria Bank dal Governo austriaco, che la deteneva tramite il veicolo Hbi-Bundesholding Ag. Nel contesto dell'acquisizione, la società friulana con sede a Tavagnacco e precedentemente attiva nel settore bancario, che negli ultimi anni si era concentrata sulla gestione del proprio portafoglio crediti e immobili, diviene un intermediario finanziario autorizzato, cambia il proprio nome e la propria vocazione, occupandosi ora della gestione in servicing conto terzi di portafogli Npl, come Julia Portfolio Solutions spa.

Ai vertici di Julia Portfolio Solutions, Alfredo Balzotti, che ricoprirà il ruolo di presidente, e Federico Di Berardino, in qualità di direttore generale. Balzotti vanta oltre 25 anni di esperienza nei settori finanza, gestione immobiliare e distressed debt management. Da oltre 20 anni opera nel settore Npl, dapprima in Archon Group Italy ed in seguito nel Gruppo Deutsche Bank; da ultimo, dopo un periodo all'interno del Gruppo Hypo, ricopre il ruolo di amministratore delegato e direttore generale di Aquileia Capital Services srl. Di Berardino, avvocato, ha al suo attivo 20 anni di esperienza nel settore bancario, in ambito legale e crediti. Dopo aver lavorato in banche dei gruppi Intesa, Capitalia, UniCredit e, da ultimo, in Banca Valsabbina, si è unito a Hypo Alpe Adria Bank a fine 2013, dove negli ultimi quattro anni ha coordinato le complessive attività della società in tutti i settori del credito, nonché negli affari legali e regolamentari, ricoprendo da ultimo il ruolo di vice direttore generale.

Con circa 75 dipendenti e un portafoglio in gestione di circa Eur 400 milioni iniziali, Julia Portfolio Solutions sarà attiva in ambito Npl servicing nel settore corporate, con principale vocazione nel leasing immobiliare.

«Julia Portfolio Solutions entra nel mondo del servicing di portafoglio immobiliare, declinando in questa nuova realtà le competenze trasversali ed il know how acquisiti in molti anni di esperienza nel settore hanno commentato Balzotti e Di Berardino -. Far parte di una realtà importante come Bain Capital Credit è un'occasione importante per Julia Portfolio Solutions».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA