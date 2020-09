DAI BALCANI

UDINE Nuovo boom di ingressi irregolari sul territorio regionale nella notte tra giovedì e venerdì. Una settantina di persone sono state rintracciate sul Carso triestino, dopo essere entrate clandestinamente dai valichi con la Slovenia. Si tratta, come accertato dalla Polizia di frontiera e dall'Esercito, che operano nell'ambito dell'operazione Strade sicure, di migranti che hanno viaggiato lungo la rotta balcanica. Sono maschi, in parte di nazionalità afghana, in parte provenienti dal Bangladesh. I migranti irregolari sono stati portati in commissariato a Fernetti per l'identificazione. Anche in Friuli sono stati individuati richiedenti asilo nella notte. A segnalare la presenza dei cittadini stranieri che camminavano in fila indiana lungo la strada regionale 352, poco dopo la mezzanotte, sono stati alcuni abitanti della zona di Strassoldo di Cervignano. Le prime segnalazioni indicavano un gruppo di oltre 20 persone. All'arrivo dei Carabinieri di Palmanova, molti si erano già dileguati. Sono stati identificati sei migranti, di cui cinque pakistani e uno afghano, quattro sono minorenni. È stato informato subito il sindaco di Cervignano, Gianluigi Savino, per i minori non accompagnati. Il gruppo è stato poi avviato al triage e alla quarantena fiduciaria nel centro di accoglienza temporaneo di via Pozzuolo, a Udine; i minori sono stati affidati a una struttura diversa. Da inizio anno la polizia di frontiera croata ha sventato poco piu' di 16mila tentativi di ingressi illegali nel Paese da parte di migranti provenienti dai centri di accoglienza in Bosnia. A spiegarlo il ministro degli Interni Davor Bozinovic.

