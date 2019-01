Imbraccia il fucile e minaccia una coppia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUDINE Tensioni latenti da tempo, un tentativo di chiarimento e poi la situazione che precipita fino alle minacce con il fucile imbracciato. La storia da brivido arriva da Faedis ed è stata arginata fortunatamente senza ripercussioni grazie all'intervento dei Carabinieri. Secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma, una coppia di coniugi residente nelle valli del Torre si è presentata a Faedis per chiarire delle vicende legate a una serie di asserite molestie telefoniche che l'uomo in questione avrebbe messo in atto da diverso...