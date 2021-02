IL QUADRO

UDINE Secondo il rapporto Ecomafia di Legambiente presentato ieri il 2019 è stato l'anno record per l'illegalità ambientale in Friuli: con 544 reati accertati dalle forze dell'ordine e dalle capitanerie di porto si è toccato il punto più alto degli ultimi 3 anni, con una crescita del 35,4% rispetto al 2018. Sempre nel 2019 sono state 345 le persone denunciate, 203 i sequestri effettuati, 8 le ordinanze di custodia cautelare eseguite (anche in questo caso si tratta della prima volta che viene emesso questo tipo di provvedimento nel triennio 2017-20919), di cui 4 per reati relativi al ciclo illegale di rifiuti e 4 per quelli contro la fauna.

Proprio i reati contro la fauna sono quelli che fanno registrare i numeri più significativi, con 234 illeciti accertati, 164 persone denunciate, 127 sequestri e 4 arresti. Le fasce prealpine del Friuli Venezia Giulia, non a caso, sono tra quelle inserite nei black-spot segnalati da Legambiente nel suo rapporto Ecomafia, per la cattura di nidiacei e adulti di migliaia di piccoli passeriformi. Proprio nel 2020 un'importante operazione partita dall'Umbria grazie al lavoro svolto dalla Sezione operativa antibracconaggio e reati contro gli animali dell'Arma dei carabinieri (Raggruppamento Cites), ma estesa in tutta Italia, denominata Lord of the rings, ha avuto importanti sviluppi anche in Friuli, tra Trieste e Gorizia

CEMENTO

Balzo in avanti degli illeciti riscontrati nel ciclo del cemento: ben 154, più che raddoppiati rispetto ai 75 accertati nel 2018. Nel triennio 2017-2019 i reati contro l'ambiente accertati in questa regione sono stati 1.488, con 1.162 persone denunciate, 544 sequestri e 8 arresti. Valutando nello stesso arco di tempo l'incidenza dei reati ambientali commessi per chilometro quadrato, il Friuli Venezia Giulia con 0,18 illeciti non è molto distante dalla Lombardia (settima nella classifica nazionale come valori assoluti) dove si registrano 0,2 reati contro l'ambiente ogni chilometro quadrato e supera, anche se di poco, il Veneto dove l'incidenza è di 0,17. Un capitolo a parte merita il ciclo illegale di rifiuti (116 reati, 83 persone denunciate, 4 arresti e 46 sequestri), da monitorare con particolare attenzione, sia per il riaccendersi di rotte balcaniche nei traffici illeciti ma anche per gli incendi a impianti e capannoni. Da segnalare, per la sua importanza, l'inchiesta messa a segno a fine maggio 2020 dai carabinieri del Nucleo investigativo del Comando Provinciale di Gorizia, da personale del Ros e del Gico della Guardia di finanza di Trieste, nonché dallo Scico di Roma su un triangolo criminale con tre vertici (Gorizia, provincia di Belluno e zona di Napoli) e diramazioni fin oltre il confine con la Slovenia. Tutto è nato dalla scoperta di un capannone stipato all'inverosimile di rifiuti nel Comune di Mossa. Come riferito in una nota di Legambiente, secondo l'accusa formulata dalla Direzione distrettuale antimafia di Trieste, i sei soggetti a capo dell'organizzazione criminale avrebbero smaltito illecitamente circa 4.500 tonnellate di rifiuti speciali, costituiti da balle reggiate (di un metro cubo l'una) di rifiuti plastici provenienti da un impianto di recupero di una società della zona di Belluno e da un'area dismessa che si trova a Borovnica, in Slovenia. Il materiale era stato abbandonato in un capannone industriale a Mossa, di proprietà di due società con sede a Napoli e Gorizia. Era stato poi adattato un varco d'accesso laterale per lasciare scaricare i camion che erano stati messi a disposizione da ditte di trasporto slovene in modo da evitare di essere visti durante le operazioni illecite. Gli investigatori hanno dovuto utilizzare un drone per monitorare gli scarichi di rifiuti. Legambiente Fvg ha da poco costituito il Centro di Azione Giuridica, costituito da un gruppo di avvocati volontari. La prima attività sarà la formazione dei soci.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA