Il vicesindaco: «Smog, dati privi di valore scientifico»

INQUINAMENTOUDINE «Le associazioni fanno dell'allarmismo su dati che non hanno alcun valore scientifico». A dirlo è il vicesindaco e assessore alla mobilità, Loris Michelini, che, il giorno dopo le misurazioni sulle polveri ultrasottili fatte in piazza San Cristoforo da Alpi e Fiab Udine Abicitudine, attacca in particolare l'allergopneumologo Mario Canciani, autore delle rilevazioni: «Stupisce dover constatare ha commentato Loris Michelini -, che uno stimato pneumologo come il dottor Mario Canciani, dirigente medico dell'Azienda...