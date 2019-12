Il vescovo: torniamo ad imparare dal presepe

IL MESSAGGIO

UDINE «Torniamo ad imparare dal presepio la legge della solidarietà da vivere, prima di tutto, in famiglia e con coloro che abitano nella porta accanto e che, magari, sono senza lavoro o anziani o malati o abbandonati». È l'esortazione consegnata ai credenti il giorno di Natale dall'arcivescovo di Udine, monsignor Andrea Bruno Mazzocato, che nell'omelia del pontificale celebrato nella cattedrale del capoluogo friulano ha richiamato alcuni concetti chiave dell'ultima lettera apostolica di Papa Francesco, «Admirabile signum», dedicata proprio al presepio. Ricordando che la rappresentazione della natività risale al 1223, quando san Francesco la propose a Greggio, luogo caratterizzato da un susseguirsi di grotte come quelle che aveva visto alcuni anni prima a Betlemme, monsignor Mazzocato ha posto l'accento su due elementi del presepe: il Bambino deposto nella mangiatoia, verso il quale tutti gli sguardi sono rivolti per conoscere il mistero grande che porta con sé; la comunità che si è format attorno alla culla di Gesù.

«Al centro c'è la sua famiglia con Maria e Giuseppe e, poi, tante altre persone che si trovano riunite assieme perché tutte attirate da Gesù. È una bella comunità ha sottolineato l'arcivescovo -, perché tutti vi trovano posto e accoglienza. C'è posto anche per i pastori, poveri e spesso disprezzati».

Come ha detto papa Francesco, «anche loro stanno vicino a Gesù Bambino a pieno titolo, senza che nessuno possa sfrattarli o allontanarli da una culla talmente improvvisata che i poveri attorno ad essa non stonano affatto». Come la comunità del presepe «dovrebbero essere le comunità cristiane della nostra città e dei nostri paesi ha aggiunto l'arcivescovo -, dove nessuno scarta l'altro». Un presepe, dunque, non solo da guardare ma anche «da ascoltare» e da cui emerge «una regola d'oro: quella della solidarietà». L'arcivescovo ha vissuto il Natale anche con i detenuti in Friuli, celebrando la messa il giorno di Natale nel carcere di via Spalato a Udine e ieri nella Casa circondariale di Tolmezzo.

Prossimo appuntamento il 31 dicembre: dopo il «Te Deum» cantato in cattedrale alle 19, tappa a Zuglio, dove alle 21 partirà la 41esima Marcia della Pace che si concluderà alla Pieve di Zuglio con la celebrazione presieduta dall'arcivescovo alle 23.30. Il 1° gennaio, Giornata mondiale della Pace, dopo la celebrazione mattutina a Castelmonte, messa alle 19 in duomo, cui sono inviate invitate tutte le autorità civili e militari alle quali l'Arcivescovo offrirà una copia del Messaggio del Papa Francesco dedicato alla Giornata mondiale per la pace che quest'anno ha come titolo «La pace come cammino di speranza: dialogo, riconciliazione e conversione ecologica».

