LA CERIMONIA

UDINE Ha parlato di cultura della cura come condizione della pace l'arcivescovo di Udine, monsignor Andrea Bruno Mazzocato, ieri nell'omelia pronunciata in occasione della messa per la Giornata mondiale della pace. Partendo dalla riflessione di Papa Francesco, il presule ha sottolineato che «siamo predisposti a prenderci cura gli uni degli altri e del creato, il giardino nel quale vivere bene tutti assieme. Prendersi cura del prossimo e della natura non è, quindi, un di più a cui qualche animo generoso può dedicarsi, ma è la condizione per vivere e per vivere bene assieme. Questa è la nostra vocazione di figli di Dio ed è la condizione indispensabile per una pace vera e duratura in questo mondo». Purtroppo, però, talvolta l'uomo è tentato di venir meno a questa vocazione, ha aggiunto, ricordando la vicenda di Caino. Il vescovo ha puntato l'attenzione «al riferimento alla pandemia per Covid-19 con cui il Papa apre la sua riflessione. Dopo aver fatto un breve elenco di alcune gravi conseguenze che tutti tocchiamo con mano, scrive: Questi e altri eventi, che hanno segnato il cammino dell'umanità nell'anno trascorso, ci insegnano l'importanza di prendersi cura gli uni degli altri e del creato, per costruire una società fondata su rapporti di fratellanza. Questo è il compito concreto che ci sta consegnando l'inedita e grave crisi sanitaria di cui ancora non riusciamo a misurare le conseguenze. Essa ci ripropone il compito che Dio aveva affidato fin dall'inizio all'uomo».

E il vescovo ha concluso con un appello ai fedeli: «Lo Spirito di Dio ci ispiri tutti per resistere alla tentazione di approfittare anche della pandemia per ricavarne vantaggi a scapito di chi è più debole; tentazione che vediamo già serpeggiante qua e là. Illumini, invece, la nostra coscienza per vedere e seguire la bussola giusta che ci porterà fuori della bufera in cui ci troviamo: la bussola della cultura della cura, ognuno per la parte che la Provvidenza gli ha assegnato».

