Il vescovo: il legislatore aiuti le donne a non abortire

L'OMELIAUDINE Mentre in regione ferve il dibattito politico sull'aborto (in consiglio regionale è stata appena approvata dalla maggioranza una mozione che impegna la giunta a rimuovere le cause di tipo sociale ed economico dietro le interruzioni di gravidanza), del tema si occupa anche la Chiesa. Nell'omelia pronunciata alle Grazie ieri a Udine in occasione della giornata della vita, l'arcivescovo, monsignor Andrea Bruno Mazzocato, ha sottolineato che secondo lui «nessuna donna vorrebbe rifiutare il figlio che porta dentro di sé ma nella...