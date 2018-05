IL TERRORE UDINE Nottata da incubo per una pensionata di ottantadue anni che

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL TERROREUDINE Nottata da incubo per una pensionata di ottantadue anni che abita da sola in una casa singola in una frazione del comune di Pagnacco. L'anziana viene svegliata di soprassalto all'una di notte di ieri, perché ha sentito dei rumori di vetri infranti provenienti dall'ingresso. Pertanto, si è alzata dal letto e all'improvviso si è trovata di fronte due uomini completamente travisati che l'hanno immobilizzata e le hanno strappato letteralmente di dosso i pochi gioielli che erano tutti i ricordi della sua vita.I due, non...